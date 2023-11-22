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الأربعاء، 22-11-2023 11:14 ص

الإدارة المحلية تتعامل مع 384 حالة طوارئ خلال المنخفض

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الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، إنه تم التعامل مع 384 حالة طوارئ خلال المنخفض الجوي الأخير ، منها 28 حادثا شديد الخطورة في مختلف مناطق المملكة.

وأكد العدوان أن أبرز البلاغات التي وردت إلى غرفة الطوارئ الرئيسية في الوزارة تركزت حول مداهمة مياه الأمطار لبعض المناطق وإغلاق عدد من العبارات وتجمع مياه الأمطار وارتفاع منسوب المياه، إضافة إلى سقوط بعض الأشجار أو تكسرها وسقوطها على أسلاك أعمدة الكهرباء.

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ودعا العدوان المواطنين الى ضرورة الاتصال في الحالات الطارئة خلال الظروف الجوية مع غرفة الطوارئ الرئيسية في الوزارة بعمان على رقم هواتف (4641393 06 مقسم، أو 4622372 06 مباشر، أو 4631987 06 مباشر، أو فاكس رقم 4652269 06)، أو عن طريق منصة تواصل (https://tawasol.mola.gov.jo) للإبلاغ أو إرسال صور وفيديوهات عن أي حالة طارئة بسبب الحالة الجوية التي تحتاج إلى تدخل غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.


 




 

 


 

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