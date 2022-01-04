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الإدارة المحلية تثمن جهود بلدية الزرقاء بالمحافظة على نظافتها

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الثلاثاء، 04-01-2022 08:43 م

الإدارة المحلية تثمن جهود بلدية الزرقاء بالمحافظة على نظافتها

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الوكيل الاخباري - وجه نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان كتاب شكر الى رئيس لجنة بلدية الزرقاء حسن الجبور على ما لمسه اثناء زيارته الميدانية لمناطق الخدمة من المستوى العالي للنظافة في الاحياء السكنية والشوارع.

وقال كريشان في مضمون الكتاب، إن المستوى العالي لنظافة مناطق بلدية الزرقاء يدل على ما تبذله الكوادر من جهود موصولة للمحافظة على النظافة والسلامة العامة، بحيث تظهر مناطق البلدية بالصورة الطيبة التي وجدها والتي تعتبر مثالا يحتذى به لباقي البلديات في المملكة.

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