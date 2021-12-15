وفاة رئيس الوزراء الاسبق ورئيس الديوان الملكي السابق فايز الطراونة

الوكيل الاخباري - توفي فجر اليوم الاربعاء الدكتور فايز الطراونة، رئيس الوزراء الأردني الأسبق ورئيس الديوان الملكي السابق، بعد صراع مع المرض.

اضافة اعلان



وتسلم الراحل الكثير من المناصب الرسمية على مدار نصف قرن، وساهم في عدد من المحطات المهمة في تاريخ الأردن المعاصر.



بدأ الطراونة خدمته، في الديوان الملكي الهاشمي عام 1971 وغادر الديوان الملكي عام 2018 بعد ان ترأسه لثلاث مرات.

وشغل الطراونة موقع رئيس الوزراء مرتين الأولى عام 1998 في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، والثانية عام 2012 في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.



عمل الطراونة في "الديوان المكي" والسلطة التنفيذية "الحكومة" رئيساً للوزراء ، والسلطة التشريعية (الاعيان) والدبلوماسية الاردنية (وزيراً للخارجية وسفيراً في واشنطن).