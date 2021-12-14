الصفدي يجري مباحثات مع نظيرته السويدية

الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ووزيرة خارجية مملكة السويد، آن ليندي، اليوم الثلاثاء، محادثات تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.



وأكّد الصفدي وليندي، خلال لقائهما على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الخامس لمبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار، استمرار العمل على تطوير العلاقات وزيادة التعاون في مختلف المجالات.

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