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الأحد، 17-07-2022 04:20 م

الإدارة المحلية تشارك تجاربها البيئية مع الباكستان

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الوكيل الإخباري - أكد الأمين العام لوزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات، أن تجربة الأردن الناجحة في إدارة النفايات الصلبة أصبحت نموذجا يحتذى به.

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جاء ذلك خلال استقباله وفدا من مسؤولي الحكومة المحلية ورؤساء البلديات من ولايتي البنجاب وخيبر باختو تخوا من جمهورية باكستان الإسلامية، لإطلاعهم على التجربة الأردنية في تنفيذ مشاريع في مجال إدارة النفايات الصلبة، وإنجازات وحدة إدارة النفايات الصلبة بالوزارة في نقل المعارف والخبرات وتوجيه الجهود لجعل الفكر البيئي مرتبطا بعجلة الاقتصاد والاستثمار.


وأشار مهيدات إلى أهمية التركيز في الحفاظ على المقومات الطبيعية والتفكير بالتغير المناخي وربطه بكل العوامل البيئية المؤثرة، مؤكدا بأن التشاركية والتعاون هي جسر يضمن تحويل المعارف والخبرات إلى مشاريع تخدم الواقع البيئي وأمن المجتمعات.


بدوره، استعرض مدير مديرية النفايات الصلبة، باسم السعايدة، واقع الخدمات البلدية المقدمة في مجال إدارة النفايات الصلبة وسبل تطويرها، ومبادئ تخفيض تكلفة إدارة النفايات الصلبة من خلال استراتيجيات تبنتها الوزارة ودربت البلديات ومجالس الخدمات على تطبيقها.


كما قدم السعايدة، شرحا عن المشاريع المنجزة والآليات الاشرافية التي تبنتها الوزارة مع الشركاء، لتصبح المشاريع واقعا بيئيا يخدم الأردن ويضعه في مصاف الدول التي تعتمد النظام البيئي بطاقة تعريفية آمنة وصحية.


بدوره، أكد الوفد المشارك أهمية هذه اللقاءات ودورها في صقل المهارات حيث أبدوا إعجابهم بالتجربه الأردنية في مجال إدارة النفايات الصلبة واطلعوا على الخطط والبرامج المتبعة وإمكانية إنجازها على أرض الواقع في بلادهم.


يشار إلى أن زيارة الوفد نظمتها مجموعة شركات جوبا ممثلة بمكتبها الاقليمي في الأردن، من ضمن مشروع دعم الإدارة المحلية الممول من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي وينفذ حاليا في جمهورية باكستان الاسلامية في ولاية البنجاب وخيبر باختوا تخوا.


ويطلع الوفد على مدار ستة أيام على خبرات وتجارب اردنية تبنت الاستراتيجية الوطنية التي اطلقتها الحكومة الأردنية عام 2015 وأثمرت بنجاح مكب الأكيدر ومحطة الطيبة التحويلية ومشروع الأزرق والتي تعمل ضمن مفاهيم الجمع، والفرز، وإعادة الاستخدام أوالتدوير.

 




 

 


 

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