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الخميس، 14-09-2023 03:45 م

الإدارة المحلية تطرح عطاء مشروع إنشاء مدينة معان الترفيهية

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الإدارة المحلية، بنك تنمية المدن والقرى، وضمن مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي، عن طرح عطاء، إنشاء مدينة معان الترفيهية.

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ووفقا لإعلان طرح العطاء المنشور في الصحف، فإن المشروع ممول من مجموعة من المانحين، بإدارة البنك الدولي لمشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي.


وينص الإعلان، على أن العطاء يتضمن إنشاء وتنفيذ مدينة معان الترفيهية، في مدينة معان، بمساحة تصل إلى 18 دونما و800 متر مربع تقريبا، إذ يتكون المشروع من مباني خدمات، ومرافق خدمات ومرافق خدمية، مع مواقف وخدمات مع مواقف سيارات وتأسيس ساحات للألعاب الكهربائية وأرصفة وساحات رمل للألعاب، وأعمال تنسيق الموقع.


ونصت شروط التقدم للعطاء، على إرسال مهندس مؤهل لحضور ورشة تدريبية تعقدها منظمة العمل الدولية، من أجل شرح متطلبات الملحق الخاص بالعمالة والتشغيل والضمانات البيئية.

 




 

 


 

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