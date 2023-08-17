وزير السياحة والآثار يتفقد المواقع السياحية والأثرية في معان

الوكيل الإخباري - زار وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، اليوم الخميس، محافظة معان.

اضافة اعلان

وجاءت زيارة القيسي نظرا لما تتمتع به المحافظة من هوية ثقافية وإرث تاريخي وحضاري كبير، ويمثل سوق معان التراثي معلما مهما في ربط الماضي العريق والهوية الثقافية الفريدة التي تربط المجتمع المعاني مع تاريخه وحاضره.



وتأتي زيارة الوزير لمعان ليس فقط لزيارة المكان وتفقده بل لبدء خطوات عملية لإعادة تأهيل السوق وربطه بمحيطه وتفعيل البعد السياحي وجعل السوق وباقي مدينة معان منطقة جاذبة سياحياً.



ويأتي هذا الجهد من خلال سياسات الوزارة الاستراتيجية فيما يتعلق بتجويد المنتج السياحي في كل محافظات الأردن وجعلها مناطق جاذبة للسياحة الداخلية والخارجية، وكسر النمط وتقديم محافظات الأردن بشكل جديد سياحيا، مما سيكون له الأثر الكبير على المجتمع المحلي اقتصاديا.



كما تأتي زيارة الوزير القيسي كجزء من حملة التطوير السياحية بكل أبعادها بالتعاون مع الشركاء المحلين في القطاعين العام والخاص.



ورافق الوزير القيسي خلال جولته في معان، رئيس بلدية معان الكبرى ياسين صلاح، مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، والمستشار هشام العبادي، ومساعد الأمين العام للشؤون السياحية المهندس أيمن أبو خروب، ومدير سياحة محافظة معان حمزة كريشان، ومدير أثار محافظة معان عبد الله الرواشدة.