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الأربعاء، 10-01-2024 10:04 م

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ المتوسطة في غرف طوارئ البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، اعتباراً من منتصف الليلة (الأربعاء / الخميس) في بلديات محافظات إربد، جرش، عجلون، البلقاء وحتى صباح غد الخميس.

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كما أعلنت عن فتح غرف الطوارئ في بلديات محافظات الشمال والوسط، اعتبارًا من صباح غد الخميس، لتستمر حتى عصر الجمعة، تزامناً مع الظروف الجوية المتوقع أن تؤثر على المملكة وللتعامل مع هطولات مطرية غزيرة ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وفقا للمعلومات الواردة عن إدارة الأرصاد الجوية.

 

واهابت بالمواطنين التعاون الكامل مع تعليمات التعامل مع الحالة الجوية، وعدم التردد بالاتصال مع غرفة الطوارىء الرئيسية في الوزارة على أرقام الهواتف:( 4641393 06 مقسم، أو 4622372 06 مباشر، و فاكس رقم 4652269 06 )، وعن طريق منصة تواصل https://tawasol.mola.gov.jo للإبلاغ و إرسال الصور والفيديوهات عن أي حالة طارئة ناتجة عن الحالة الجوية والتي تحتاج إلى تدخل غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

 

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