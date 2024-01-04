الإدارة المحلية: ورشة عمل تعريفية حول العطاءات بأسلوب العمالة المكثفة

الوكيل الاخباري - نظمت وزارة الادارة المحلية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ورشة تعريفية للمقاولين المصنفين ضمن الفئات الثالثة والرابعة اختصاص انشاء الأبنية وإنشاء وصيانة الطرق حول كيفية تقديم العطاءات باستخدام أسلوب العمالة المكثفة والتي سيتم طرحها خلال كانون الثاني الحالي وشباط المقبل.

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وتهدف هذه العطاءات التي تشمل مناطق 9 بلديات هي: برقش، المعراض، كفرنجة، ذيبان، الجيزة، الحلابات، الصالحية ونايفة، صبحا والدفيانة، وأم الجمال، الى تحسين البنية التحتية ضمن هذه المناطق وبما يتناسب مع الخطط التنموية لهذه البلديات، وتوفير فرص العمل قصيرة المدى للأردنيين والسوريين، وذوي الإعاقة باستخدام أسلوب العمالة في المرحلة السادسة من مشروع العمالة المكثفة في الأردن والممول من الحكومة الألمانية من خلال البنك الألماني للتنمية وإعادة الإعمار.