الخميس 04-01-2024
الوكيل الاخباري
 

بيان صادر عن القوات المُسلّحة الأردنية مساء الخميس

النفط يواصل الارتفاع وسط مخاوف تتعلق بإمدادات الشرق الأوسط

213 ألف زائر لموقع المغطس العام الماضي

جامعة الزرقاء تنظم يوما تدريبيا لضباط شرطة الزرقاء

الحكومة: العمل جار على إعداد مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة

الإدارة المحلية: ورشة عمل تعريفية حول العطاءات بأسلوب العمالة المكثفة

انسحاب جيش الاحتلال من مخيم نور شمس بالضفة

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لدعم جهود جنوب افريقيا لمحاكمة الاحتلال بالعدل الدولية

شباب فرسان التغيير يثمنون مواقف الملك لنصرة ودعم الأشقاء الفلسطينيين

صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 22438

عاجل

انسحاب جيش الاحتلال من مخيم نور شمس بالضفة

الخميس، 04-01-2024 05:36 م

الإدارة المحلية: ورشة عمل تعريفية حول العطاءات بأسلوب العمالة المكثفة

0


الوكيل الاخباري - نظمت وزارة الادارة المحلية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ورشة تعريفية للمقاولين المصنفين ضمن الفئات الثالثة والرابعة اختصاص انشاء الأبنية وإنشاء وصيانة الطرق حول كيفية تقديم العطاءات باستخدام أسلوب العمالة المكثفة والتي سيتم طرحها خلال كانون الثاني الحالي وشباط المقبل.

اضافة اعلان


وتهدف هذه العطاءات التي تشمل مناطق 9 بلديات هي: برقش، المعراض، كفرنجة، ذيبان، الجيزة، الحلابات، الصالحية ونايفة، صبحا والدفيانة، وأم الجمال، الى تحسين البنية التحتية ضمن هذه المناطق وبما يتناسب مع الخطط التنموية لهذه البلديات، وتوفير فرص العمل قصيرة المدى للأردنيين والسوريين، وذوي الإعاقة باستخدام أسلوب العمالة في المرحلة السادسة من مشروع العمالة المكثفة في الأردن والممول من الحكومة الألمانية من خلال البنك الألماني للتنمية وإعادة الإعمار.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220232420946537776959

بيان صادر عن القوات المُسلّحة الأردنية مساء الخميس

11

213 ألف زائر لموقع المغطس العام الماضي

1

جامعة الزرقاء تنظم يوما تدريبيا لضباط شرطة الزرقاء

44

الحكومة: العمل جار على إعداد مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة

122023313137584107511

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لدعم جهود جنوب افريقيا لمحاكمة الاحتلال بالعدل الدولية

1

شباب فرسان التغيير يثمنون مواقف الملك لنصرة ودعم الأشقاء الفلسطينيين

أخبار متعلقة
122023313137584107511

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لدعم جهود جنوب افريقيا لمحاكمة الاحتلال بالعدل الدولية

1

المقاولين تعقد ورشة تعريفية بمشاريع البنية التحتية ذات العمالة المكثفة

1220231193623447850830

ورشة تناقش أهمية التربية الإعلامية في ظل التحول الرقمي

1

"بلديتنا في أسبوع" نشرة إخبارية أسبوعية لبلدية المفرق