الإدارة المحلية : طوارئ شديدة قصوى بدءاً من الليلة

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ الشديدة القصوى في كافة مناطق المملكة بدءاً من هذه الليلة، استعداداً للحالة الجوية، وذلك بسبب تأثر المملكة بكتلة هوائية باردة جداً ورطبة وفق نشرة دائرة الأرصاد الجوية، والتي يتوقع فيها أن يشهد شمال ووسط المملكة غداً أمطاراً غزيرة قد يصحبها الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق مما يؤدي إلى تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.





وأهابت الوزارة بالمواطنين التعاون الكامل مع تعليمات التعامل مع الحالة الجوية، وعدم التردد بالاتصال مع غرفة الطوارىء الرئيسية في الوزارة بعمان على أرقام الهواتف:



064631987



064622372



للإبلاغ عن أي حالة طارئة بسبب الحالة الجوية والتي تحتاج إلى تدخل غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

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