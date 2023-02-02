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الخميس، 02-02-2023 08:43 ص

الأرصاد تكشف مناطق في المملكة شهدت تساقط للثلوج - اسماء

وووووووووو


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن عدد من المناطق في المملكة شهدت تساقطاً للثلوج ليلة أمس ولغاية فجر اليوم الخميس.

وأضاف آل خطاب لـ " الوكيل الإخباري" أن المناطق الشمالية ( رأس منيف ، عبين ، ساكب) شهدت تساقطاً للثلوج ممزوجاً بالمطر مما أدى لعدم تراكمه .

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أما إقليم الجنوب أشار أن عدة مناطق شهدت تساقطاً للثلوج بشكل متقطع منها (قرى النعيمات ، لواء الشوبك، رأس النقب)  .


ونوه أن إقليم الوسط وتحديداً العاصمة عمان في مناطق (ابو نصير، تلاع العلي) شهدت تساقط محدود للثلوج ليلة أمس مشيراً إلى عدم وجود تراكمات .

وأكد آل خطاب أن عدم تراكم الثلوج يعود للتساقط المتقطع لها إضافة إلى تساقط الثلوج الممزوج بالأمطار. 

وتتأثر المملكة بكتلة هوائية شديدة البرودة ورطبة، وتسود أجواء باردة جدا وماطرة تكون غزيرة أحياناً.



 

 

 

 




 

 


 

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