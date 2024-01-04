الخميس 04-01-2024
الوكيل الاخباري
 

بيان صادر عن القوات المُسلّحة الأردنية مساء الخميس

النفط يواصل الارتفاع وسط مخاوف تتعلق بإمدادات الشرق الأوسط

213 ألف زائر لموقع المغطس العام الماضي

جامعة الزرقاء تنظم يوما تدريبيا لضباط شرطة الزرقاء

الحكومة: العمل جار على إعداد مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة

الإدارة المحلية: ورشة عمل تعريفية حول العطاءات بأسلوب العمالة المكثفة

انسحاب جيش الاحتلال من مخيم نور شمس بالضفة

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لدعم جهود جنوب افريقيا لمحاكمة الاحتلال بالعدل الدولية

شباب فرسان التغيير يثمنون مواقف الملك لنصرة ودعم الأشقاء الفلسطينيين

صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 22438

عاجل

انسحاب جيش الاحتلال من مخيم نور شمس بالضفة

الخميس، 04-01-2024 05:20 م

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لدعم جهود جنوب افريقيا لمحاكمة الاحتلال بالعدل الدولية

122023313137584107511


الوكيل الاخباري - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى مساندة مسيرة العدالة الدولية تجاه جرائم الإبادة الجماعية التي اتخذتها دولة جنوب إفريقيا تجاه جرائم الإبادة الجماعية المستمرة المرتكبة في قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية.

وتابع المركز حسب بيانه اليوم الخميس، الإجراءات القانونية المتبعة، حيث اعتبرت المسيرة هذه الحرب جرائم تستهدف المدنيين المتمتعين بحماية خاصة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خصوصا أن هذه الجرائم مصحوبة بالقصدية المباشرة تجاه المدنيين ممن ينتمون إلى مجموعة قومية وعرقية محددة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220232420946537776959

بيان صادر عن القوات المُسلّحة الأردنية مساء الخميس

11

213 ألف زائر لموقع المغطس العام الماضي

1

جامعة الزرقاء تنظم يوما تدريبيا لضباط شرطة الزرقاء

44

الحكومة: العمل جار على إعداد مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة

0

الإدارة المحلية: ورشة عمل تعريفية حول العطاءات بأسلوب العمالة المكثفة

1

شباب فرسان التغيير يثمنون مواقف الملك لنصرة ودعم الأشقاء الفلسطينيين

أخبار متعلقة
111

حزب الوفاء الوطني يعقد مؤتمره التأسيسي

ارادة

صدور إرادة ملكية سامية بـ " الشمايلة"

12202330185748287153376

الميثاق الوطني يشيد بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

5

إدارة الأزمات : هذا سبب انشاء مركز الايواء في الأزرق

22

"الميثاق الوطني" يختتم مؤتمره الشبابي الأول

lysosomal-disorders-vid

مرضى "غوشيه" يناشدون وزارة الصحة بعلاجهم وتوفير الدواء لهم