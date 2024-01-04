الوطني لحقوق الإنسان يدعو لدعم جهود جنوب افريقيا لمحاكمة الاحتلال بالعدل الدولية

الوكيل الاخباري - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى مساندة مسيرة العدالة الدولية تجاه جرائم الإبادة الجماعية التي اتخذتها دولة جنوب إفريقيا تجاه جرائم الإبادة الجماعية المستمرة المرتكبة في قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية.



وتابع المركز حسب بيانه اليوم الخميس، الإجراءات القانونية المتبعة، حيث اعتبرت المسيرة هذه الحرب جرائم تستهدف المدنيين المتمتعين بحماية خاصة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خصوصا أن هذه الجرائم مصحوبة بالقصدية المباشرة تجاه المدنيين ممن ينتمون إلى مجموعة قومية وعرقية محددة.

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