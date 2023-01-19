الإدارة المحلية: 320 مليون دينار قيمة مديونية البلديات

الوكيل الاخباري-

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قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الخميس، إن قيمة مديونية البلديات بلغت 320 مليون دينار.وأشار كريشان، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية، إلى أن قيمة الديون المترتبة على المواطنين لصالح البلديات بلغت 350 مليون دينار.وأضاف أن قيمة الرواتب في موازنات البلديات تصل أحيانًا لأكثر من 80% مشيرا إلى أن البلدية لا تستطيع تقديم خدمات للمواطنين.وتابع أن "استثمارات فاشلة وتملكات خاطئة رفعت مديونية البلديات"، موضحا أن فاتورة الكهرباء تستنزف نحو 25% من موازنة البلدية.