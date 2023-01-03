ترجيح صدور الامر المالي الأول لعام 2023 خلال أيام

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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قالت مصادر مطلعة، إنه من المُتوقع أن يصدر وزير المالية محمد العسعس الاسبوع الجاري أو القادم على ابعد تقدير الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لعام 2023، للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية نظراً لتأخر إقرار موازنة عام 2023.وبينت المصادر لـ" الوكيل الإخباري" أن الأمر المالي، يأتي لغايات الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية من مخصصات السنة المالية 2022 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات والرواتب لحين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2022.وكانت قد أرسلت الحكومة، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، إلى مجلس النواب، تمهيدا لإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشتها وعرضها تحت قبة البرلمان إلا أن جدول أعمال النواب خلا من خطاب الموازنة الذي يسبق بدء المجلس في مناقشة القانون .