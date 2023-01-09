الإدارة المحلية تعمم على البلديات قنوات الاتصال وتقديم الشكاوى والاقتراحات

الوكيل الاخباري- عممت وزارة الإدارة المحلية على رؤساء البلديات قنوات الاتصال والتواصل وتقديم الشكاوى والاقتراحات التطويرية وفق معايير جائزة الملك عبدالله الثاني للتميّز، باعتبار البلديات أحد المتعاملين الرئيسيين اللذين تهدف الوزارة إلى تحقيق مستوى رضاها حول المهام والخدمات التي تقدمها.

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وتشمل قنوات الاتصال والتواصل بوزارة الإدارة المحلية: صناديق الشكاوى والاقتراحات الموجودة في أماكن ظاهرة في مركز الوزارة ومديرياتها، وديوان الوزارة الرئيسي أو الدواوين الفرعية الموجودة في مديرياتها، والاتصال بخط الوزارة الخاص بالشكاوي (4641393/06)، وفاكس الوزارة (4640404/06)، وصندوق بريد الوزارة (عمان 11118 / ص. ب. 1799 / الأردن)، ووسائل التواصل الاجتماعي (صفحة الوزارة على الفيسبوك / وزارة الإدارة المحلية)، والبريد الاليكتروني للوزارة ([email protected]) والموقع الاليكتروني للوزارة (www.mola.gov.jo)، إضافة إلى التطبيق الخاص بالقطاع الحكومي لإدارة الشكاوى الحكومية (تطبيق بخدمتكم).



وتضمّن التعميم تأكيد الوزارة بأنها ستستجيب لأي شكوى أو اقتراح مقدم لها خلال (5) أيام عمل، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن بعض الشكاوى والاقتراحات بحسب طبيعتها تتطلب إطاراً زمنياً أطول.