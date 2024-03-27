الإفتاء الأردنية توضح حكم إفطار يوم من رمضان دون عذر

الوكيل الاخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال "ما حكم إفطار يوم من أيام شهر رمضان المبارك دون عذراً شرعياً ؟".

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وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إن "من المعلوم لدى جميع المسلمين أن إفطار يوم واحد من رمضان عامداً من غير عذر هو من كبائر الذنوب التي تستوجب التوبة الصادقة، والمسلم إذا قصر في المحافظة على أركان الإسلام، ومنها الصيام الواجب، فأي عمل إذن يرجو أن يلقى الله تعالى به يوم القيامة".



وأضاف " فالواجب على زوجك التوبة النصوح من ذلك الذنب العظيم، والمحافظة على صيام رمضان الآتي كاملا غير منقوص كما يجب عليه قضاء كل يوم أفطره سابقاً، عاجلاً على الفور، ولا يحل له تأخير القضاء؛ لأنه لم يكن معذوراً بتركه صيام تلك الأيام."



وتابعت" وقد نص فقهاؤنا أيضاً على أن من أخر قضاء أي يوم من رمضان حتى دخل رمضان التالي فعليه - إلى جانب قضاء ذلك اليوم - فدية إطعام مسكين واحد عن كل يوم، فإن زاد تأخيره حتى دخل رمضان الثالث فعليه كفارة أخرى أيضاً - إطعام مسكين واحد عن كل يوم."



وختمت " يجب على زوجك حساب الفدية التي تلزمه بالطريقة السابقة، فينظر عدد السنين التي أخر فيها القضاء، ويدفع عن كل يوم (600غرام) من الأرز، أو نصف دينار للفقراء والمساكين. "

