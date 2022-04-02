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السبت، 02-04-2022 02:42 م

الإفتاء توضح حالات يُبطل فيها الصيام

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الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء الأردنية، على عدد من الإستفسارات التي وردتها، حول مفطرات الصيام خلال شهر رمضان المبارك.

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وردت الدائرة على الإستفسارات عبر موقعها الإلكتروني، تحت بند فتاوى مختصرة، ورصدها "الوكيل الإخباري" حيث أجابت الدائرة على سؤال إذا كانت ابر العضل تفسد الصيام، قائلة :" إن الحقن الجلدية والعضلية لا تفطر لأنها لا تدخل في الجوف، أما الحُقن الوريدية التي فيها سوائل مُغذية فإنها تفطر، لأنها مثل الطعام والشراب من حيث المعنى.


وفي ردها على سؤال آخر حول البخاخ لمن يعاني من الربو، قالت الدائرة، إن أخذ البخاخ عن طريق الأنف أو الفم مفطر، لأن الدواء في هذه البخاخات يراد له الوصول إلى الرئتين، وهما من الجوف، فمن كان يستعمله في بعض الأيام يستعمله ويبقى ممسكاً ويقضي فيما بعد، ومن كان يستعمله كل يوم يستعمله ويبقى ممسكاً ويطعم عن كل يوم مسكيناً.


واشارت الدائرة إلى أن من يجبر على إجراء عمليات غسيل الكلى فإن عليه يمسك عن المفطرات بقية النهار إن استطاع، ويقضي ذلك اليوم بعد رمضان، لأن سائل الغسيل سائل مغذٍ كما هو معلوم عند أهل الطب، ولأنه يؤدي إلى دخول أجسام إلى الجوف. 

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