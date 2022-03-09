سلف لمتقاعدي الضمان تصل لـ 200 دينار - تفاصيل

الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة الضمان الإجتماعي، إنه تم التنسيق مع المؤسسة الإستهلاكية العسكرية، لتمكين متقاعدي المؤسسة من شراء السلع خلال شهر رمضان وتقسيطها على 9 أشهر، بموجب سلف يصل اقصاها إلى 200 دينار.

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وقال الناطق الاعلامي باسم المؤسسة شامان المجالي، إن المؤسسة ستخصص لمن يتقاضى راتبا تقاعديا أقل من 300 دينار مبلغا محددا قيمته 100 دينار.



وأضاف أن المتقاعد الذي يتقاضى راتبا من 300 إلى 500 دينار سيخصص له مبلغ بواقع 150 دينارا.



وأشار المجالي إلى أن المتقاعد الذي يتقاضى راتبا أكثر من 500 دينار سيخصص له مبلغ بواقع 200 دينار، وسيتم تقسيطها على 9 أشهر من رواتب المتقاعدين دون أي فوائد.



وحول آلية التقديم، بين المجالي، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي ستفتح باب تقديم الطلبات الحصول على السلف بعد 20 آذار الحالي. المملكة



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