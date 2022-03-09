خصومات على المشتريات لكل المشتركين بالضمان الإجتماعي

الوكيل الإخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي متقاعديها و مشتركيها للاستفادة من مزايا بطاقة خصم على مشتريات في فروع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وذلك مع قرب شهر رمضان.

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وقالت المؤسسة، في بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي، إن بطاقة "حيّاك" تهدف إلى تقديم خصم بنسبة 5% على مشترياتهم من كافة فروع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية المنتشرة في جميع المحافظات.



وأكدت أن البطاقة تتضمن تقديم خصم على المشتريات ضمن البطاقة التي يتم إصدارها بنسبة (5%) على أن لا تتجاوز قيمة المشتريات (100) دينار شهرياً، كما يشترط للحصول على تلك البطاقة أن لا يكون المتقاعد أو المؤمن عليه مستفيدا من بطاقة رفاق السلاح.



وأوضحت المؤسسة أنه يتعين على الراغب بالحصول على بطاقة الخصومات الدخول لحسابه الشخصي على موقع المؤسسة الإلكتروني، والدخول إلى خدمة (إصدار بطاقة خصم) وتقديم الطلب، ثم تسديد رسوم بدل اصدار البطاقة، وهي دينار واحد من خلال خدمة أي فواتيركم أو من خلال اقتطاعها من راتب المتقاعد وتدفع لمرة واحدة فقط عن كل بطاقة.



وأشارت المؤسسة إلى أنه يتم استلام البطاقة من خلال فرع الضمان الذي تم تحديده من قبل مقدم الطلب، حيث ستصل المستفيد رسالة نصيّة تفيد بجاهزية البطاقة لاستلامها من الفرع المعني، حيث استفاد لغاية الآن 8626 متقاعدا ومشتركا بالضمان من هذه البطاقة.

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