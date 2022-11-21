الإثنين 21-11-2022
الوكيل الاخباري

اختتام فعاليات الرصيفة لواء الثقافة الأردنية 2022

الملك يهنئ بعيد استقلال لبنان

راعي اغنام ينقذ مواطن القى نفسه داخل بركة زراعية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

مكافحة المخدرات تُلقي القبض على تاجرَي مخدرات خطرين ومسلحين

الارصاد : عودة الامطار الى المملكة في هذا الموعد

ندوة في اليرموك حول وثائق أم قيس وسياقها التاريخي

الأمن يثني مواطن عن الانتحار في إربد

تعرّف على أهم 12 حدثاً اقتصادياً أثار العالم في أول عقدين من القرن 21

الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

الإثنين، 21-11-2022 12:28 م

الإفتاء توضح حكم المراهنة على نتائج المباريات

كيف_أصبح_مهاجم_كرة_قدم


الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حكم المراهنات على المباريات.

اضافة اعلان

 

وتاليا الجواب:


الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الرهان: هو أن يُخرج كل واحد من المتسابقين شيئاً، وغالباً ما يكون مبلغاً من المال؛ ليفوز السابق بالرهانات إذا تمّت له الغلبة.


ومن معانيه: أن يتراهن شخصان أو مجموعتان على شيء يمكن حصوله ويمكن عدم حصوله، كأن يقولا مثلاً: "إن لم تمطر السماء غداً فلك عليَّ كذا من المال، وإلا فلي عليك مثله من المال".


وهذه الصورة الأخيرة صورة السؤال المطروح، فالرهان بهذا المعنى حرام باتفاق الفقهاء؛ لأن كلاًّ من المتسابقين متردّد بين أن يغنم أو يغرم، وهو صورة من صور الميسر المحرم.


قال في [حاشية البجيرمي 4/313]: "وهو صورة القمار المحرَّم –بكسر القاف- وهو المسمّى عندهم بالمراهنة، كما قاله البرماوي، وهو كل شيءٍ ترتّب عليه غُنمٌ أو غُرمٌ".


فالكسب المادي من رهان الجمهور على نتائج المباريات حرام؛ قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة /90. والميسر: القمار الذي كانوا يتقامرون به في الجاهلية. والله تعالى أعلم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120227222337145634579

اختتام فعاليات الرصيفة لواء الثقافة الأردنية 2022

11202221132550124235757

الملك يهنئ بعيد استقلال لبنان

720229134630333937683

راعي اغنام ينقذ مواطن القى نفسه داخل بركة زراعية

الأمن العام

مكافحة المخدرات تُلقي القبض على تاجرَي مخدرات خطرين ومسلحين

ww

ندوة في اليرموك حول وثائق أم قيس وسياقها التاريخي

11202216182711417071716

الأمن يثني مواطن عن الانتحار في إربد

أخبار متعلقة
olive-oil_0 (1)

الإفتاء: زكاة الزيت أفضل من الزيتون

4b42ee99-0fa3-4113-bc73-6ebffff86540

الإفتاء توضح حكم المتاجرة في العملات بنظام عقود الخيارات

IMG_2801

1249 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

wedding_in_petra_13

الأردن الوجهة السياحية الأكثر رومانسية في الشرق الأوسط

ازمة سير (13)

كشف أسباب أزمة السير على طريق صافوط باتجاه خلدا

main_image6338a7ef9a1b3

تحذير أمني للسائقين من سلوك خطير قد يؤدي إلى احتراق الإطارات