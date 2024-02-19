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الإثنين، 19-02-2024 11:37 ص

الإمارات ومصر يعزيان بوالد الأميرة رجوة

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الوكيل الإخباري - بعث سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، برقية تعزية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بوفاة والد الأميرة رجوة الحسين المرحوم خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.

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‎كما بعث سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى جلالة الملك عبدالله الثاني.


وبعث سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.


كما تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعزاء لجلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد بوالد سمو الأميرة رجوة الحسين المرحوم خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.


وأعرب السيسي عن خالص تعازيه ومواساته للعائلة وشعب الأردن، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

 




 

 


 

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