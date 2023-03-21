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الثلاثاء، 21-03-2023 09:19 ص

الائتمان العسكري يُعلن عن ألف جائزة خلال شهر رمضان

ظظ


الوكيل الإخباري - أكد مدير عام صندوق الإئتمان العسكري مهند شحادة، أنه سيتم تقديم 1000 جائزة خلال شهر رمضان المبارك لكل منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين.

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وقال خلال مداخلته على اذاعة "جيش اف إم" ، إنه سيكون هناك سحب يومي على 50 جائزة خلال شهر رمضان ، كل جائزة قيمتها 50 ديناراً بمجموع 2500 دينار، حيث سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين.


وبين أن هذه الجوائز عينية وهي عبارة عن قسيمة مشتريات من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، حيث سيدخل في السحب على هذه الجوائز حسابات الرواتب، حسابات الحاصلين على تمويلات من الصندوق، بالإضافة إلى مستخدمي التطبيق، مؤكدا أنه سيدخل في السحب كل شخص له حساب في صندوق الائتمان العسكري.


 




 

 


 

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