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الأربعاء، 15-06-2022 04:41 م

الاتحاد العام للمزارعين يثمن إجراءات وزارة الزراعة لحماية التفاح المحلي

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الوكيل الإخباري - ثمن الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، الإجراءات التي تنتهجها وزارة الزراعة في حماية المنتج المحلي من التفاح والتشاركية في اتخاذ القرارات الخاصة بالاستيراد التي تضمن حماية المنتج وتوفيره للمستهلك على مدار العام وحفاظا على الأمن الغذائي والمخزون.

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وأشاد الاتحاد في بيان اليوم الأربعاء، بجهود الوزير في تحقيق دعم 50 بالمئة من كلف نقل الصادرات الزراعية في البحر والجو، ما يساعد في فتح أسواق جديدة للمحاصيل المحلية وتأجيل أقساط الإقراض لشهر حزيران والتي خففت من العبء على المزارعين، إضافة إلى دعوة الوزارة للقطاعات الزراعية ومنها ممثلي قطاع التفاح يوم أمس الثلاثاء، حيث تم الاستماع الى اجراءات الوزارة بشكل تشاركي وإن كل الأصوات الأخرى لا تمثل توجهات المزارعين.


يشار إلى أن بعض الجهات كانت قد انتقدت فتح باب استيراد التفاح وقد اتهمت وزارة الزراعة بالتقصير في حماية المنتج المحلي من التفاح.

 




 

 


 

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