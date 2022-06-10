وفد من المجلس الدولي للزيتون يزور محافظة إربد

الوكيل الإخباري - زار وفد من المجلس الدولي للزيتون اليوم محافظة إربد، حيث أطلع الوفد على الجانب التاريخي لشجرة الزيتون في منطقة تبنة في لواء الكورة، وعلى الأشجار المعمرة التي يتجاوز عمرها أكثر من 1000 عام ومزارع الزيتون البعلية في لواء بني كنانة.

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وقدم رئيس جمعية الإنسان والبيئة في لواء الكورة الدكتور أحمد الشريدة شرحا مفصلا عن واقع الأشجار المعمرة في المنطقة، وعن دور المؤسسات المعنية في الحفاظ على هذا الإرث التاريخي الهام، مشيرا إلى أهم التعليمات الواجب إتباعها والتي تضمن حماية هذه الأشجار من التعديات الجائرة أو عمليات نقلها إلى أماكن مختلفة.



كما زار الوفد وبحضور وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات بعض معاصر الزيتون الحديثة في لواء بني كنانة، وأطلع الحنيفات والوفد المرافق على أهم التقنيات الحديثة المستخدمة في عمليات استخلاص زيت الزيتون البكر.



كما أفتتح الحنيفات مقر الشبكة النسائية لزيت الزيتون في المعصرة الماسية في اللواء، حيث قدم مدير زراعة لواء بني كنانة عبد الإله عبيدات شرحا مفصلا حول واقع زراعة الزيتون في اللواء.



وبين عبيدات في كلمة ألقاها، أن لواء بني كنانة يحتوي على نحو مليون و600 ألف شجرة زيتون منتجة، ونطمح لزيادة هذا العدد حيث تسعى وزارة الزراعة إلى زيادة عدد أشجار الزيتون في المنطقة.



وبين، أن شجرة الزيتون في اللواء تعبر عن تاريخ المنطقة والذي يمتد لآلاف السنين، وهناك شواهد تاريخية منها الزيتون الرومي المعمر، إضافة إلى وجود أقدم معصرة زيتون في التاريخ وتقع في بلدة الرفيد شمال المملكة، مضيفا أن المنتج من زيت الزيتون يعتبر ماركة شعبية في الأردن، ونطمح أن يكون ماركة مسجلة رسمية في الأردن والوطن العربي والعالم.



واشتملت فعاليات الزيارة بحضور النائب يحيى عبيدات وأعضاء النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومدير زراعة إربد وزراعة عجلون، على افتتاح مقر الشبكة النسائية لزيت الزيتون في المعصرة الماسية في اللواء، ومعرضا لمنتجات زيت الزيتون والتذوق الحسي للزيت، إضافة إلى شرح مفصل من صاحب المعصرة الماسية جعفر الشريدة حول تطور آلية استخلاص الزيت بأحدث الآلات المتطورة.



وفي نهاية الجولة كرم حنيفات عددا من المؤسسات والهيئات المشاركة على جهودها المتواصلة في دعم الأنشطة التي تسعى إلى تطوير وخدمة قطاع الزيتون في المنطقة، كما أبدى الوفد الضيف إعجابه بمستوى التطور والحداثة التي يشهدها قطاع الزيتون في محافظة إربد.