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الإثنين، 31-10-2022 10:47 ص

الاتصالات تعلن نجاح تجربة إطلاق خدمات الانترنت الساتلية في جنوب المملكة

هيئة الاتصالات


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام فاضل السرحان عن نجاح التجربة التي أجرتها شركة سبيس اكس في إطلاق خدمات الانترنت الساتلية عن طريق الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة وتسجيل أرقام وسرعات عالية في معدل سرعات تنزيل البيانات تراوحت بين 100 ميغا بايت و 200 ميغا بايت.

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وأضاف المهندس السرحان أن الشركة اجرت التجربة بنجاح في جنوب الأردن بعد أخذ الموافقات اللازمة من قبل الهيئة، حيث تعد هذه التجربة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يهدف الى تشجيع إجراء التجارب الفنية لترخيص خدمات الاتصالات في المناطق قليلة الكثافة السكانية والنائية وغير المشمولة بالتغطية وعلى النحو الذي يضمن تنويع البدائل والخيارات المقدمة للمستفيدين من الخدمات المتنوعة بشكل عام وخدمات الانترنت في المملكة سواء عن طريق الخدمات الأرضية أو الراديوية.


وشدد المهندس السرحان على حرص الهيئة على تذليل كافة العقبات التي تحول دون استقطاب الاستثمارات الخارجية للعمل في سوق الاتصالات الأردني بهدف تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وفق الرؤى الملكية الهادفة إلى تطوير وتعزيز القطاع، من خلال مواصلة العمل على خلق بيئة استثمارية محفزة ترتكز على تشريعات ومتطلبات قادرة على التعامل مع كافة الجهات ذات العلاقة.


وتعد شركة سبيس اكس من الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات الانترنت من خلال إطلاق العديد من الأقمار الصناعية لهذا الغرض، بحيث تقوم الشركة بتشغيل كوكبة من الأقمار الاصطناعية لتوفير خدمة الاتصال القمري بالإنترنت، بحيث ستتكون الكوكبة من آلاف الأقمار الصغيرة والمنتجة بشكل شامل لتعمل بالاشتراك مع أجهزة إرسال واستقبال أرضية. حيث تمتلك شركة سبيس اكس شبكة ستار لينك والتي يزيد عدد الأقمار الصناعية لديها عن 3000 قمر صناعي، ومن المتوقع ان تغطي عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية المدارات المنخفضة للأرض بغية تكوين شبكة انترنت عالمية.


 




 

 


 

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