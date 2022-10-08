الأردن يشارك بمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات

الوكيل الاخباري - ترأس رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس بسام السرحان، الوفد الأردني المشارك بفعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين، الذي يعقده الاتحاد الدولي للاتصالات في العاصمة الرومانية بوخارست خلال الفترة من 26 أيلول وحتى 14 تشرين الأول الجاري، تحت شعار توصيل المجتمعات، وذلك بمشاركة واسعة من رؤساء الهيئات التنظيمية العالمية وشركات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية.

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وقال المهندس السرحان، إن المؤتمر، هو الحدث الرئيسي والأهم للأعضاء الرسميين في الاتحاد الدولي للاتصالات؛ حيث يمثل الهيئة العليا للاتحاد المسؤولة عن مراجعة دستور الاتحاد واتفاقيته، واتخاذ القرارات المتعلقة بوضع السياسات العامة، وإقرار الخطط الاستراتيجية والمالية، بالإضافة إلى انتخاب الإدارة العليا ممثلة بالأمين العام ونائبه ومدراء القطاعات الرئيسية والدول الأعضاء في المجلس وأعضاء لجان لوائح الراديو.



وشارك السرحان في الاجتماع الرسمي الذي سبق حفل الافتتاح وضم رؤساء الوفود، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماعات الثنائية مع كبار مسؤولي الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنهم الأمين العام للاتحاد، ومدير قطاع التنمية، ومدير التقييس، ومدير قطاع الراديو، فضلاً عن المشاركة في الجلسة الرئيسية للسياسات العامة، ملقيًا كلمة رئيسية باسم الأردن، وبحضور السفير الأردني المعتمد لدى جمهورية رومانيا.

وأجرى السرحان العديد من اللقاءات مع رؤساء وممثلي الوفود المشاركة بهدف تبادل الخبرات والمعارف، والاستفادة من الممارسات الدولية بتنظيم قطاع الاتصالات، ونقل التجربة الأردنية بهذا المجال وكيفية التعامل مع جميع المسائل التي تعنى بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى عقد اجتماعات مع ممثلي صناعة الاتصالات ورؤساء الشركات العالمية، تم خلالها مناقشة القضايا التنظيمية المتعلقة بتقديم خدمات جديدة من قبل تلك الشركات.