4726 شكوى تتعلق بخدمات الإنترنت حتى نهاية الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - تعاملت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مع 6146 شكوى من قبل المستفيدين من الخدمات المختلفة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أيلول الماضي، أغلقت خلالها 5616 شكوى بنسبة 91 بالمئة.

اضافة اعلان



وقالت الهيئة اليوم الاثنين، إن عدد الشكاوى المتعلقة بخدمة الهاتف الثابت بلغ 105 شكاوى، فيما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بخدمات الهاتف الخلوي 1271 شكوى، أما الشكاوى المتعلقة بخدمة الإنترنت فبلغ مجموعها 4726 شكوى، والمتعلقة بالخدمات البريدية 41 شكوى، وبالتراخيص والموافقات النوعية 3 شكاوى.



وأضافت الهيئة رداً على استفسار لـ "الوكيل الإخباري" أن الشكاوى تشمل بطء سرعة الانترنت أو فصل الخدمة أو مخالفة الشركة لتفاصيل العقد المبرم بينها وبين المستخدم.



وحول تغطية إقليم الوسط بخدمة "فايبر" نوهت الهيئة أن نهاية السنة الحالية سيتم تغطية محافظة مأدبا ومن ثم محافظة السلط خلال الربع الأول من العام القادم.



وكانت الهيئة صرحت سابقاً أنه بحلول نهاية العام 2023 سيتم تغطية إقليم الوسط بالكامل بخدمة "فايبر".

