الثلاثاء 25-10-2022
الوكيل الاخباري

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم نابلس

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

وفاة ثلاثيني وإصابة شقيقه بحادث سير في الكرك

تحذير من حلويات الحاج محمود حبيبة من روابط وهمية باسم الشركة تدعي توزيع جوائز

إربد : إطلاق ملتقى المرأة الريفية الأول

وزير الزراعة يبحث مبادرة لا لهدر الغذاء مع منظمتين دوليتين

التربية تدرس تحديد دوام طلبة المدارس الخاصة

الامن : إلقاء القبض على مهرب للمواد المخدرة خدع أحد سائقي السفريات

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

رئيس الوزراء يوجه بتفعيل دور الناطقين الاعلاميين

الإثنين، 24-10-2022 01:41 م

4726 شكوى تتعلق بخدمات الإنترنت حتى نهاية الشهر الماضي

---


الوكيل الإخباري - تعاملت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مع 6146 شكوى من قبل المستفيدين من الخدمات المختلفة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أيلول الماضي، أغلقت خلالها 5616 شكوى بنسبة 91 بالمئة.

اضافة اعلان


وقالت الهيئة اليوم الاثنين، إن عدد الشكاوى المتعلقة بخدمة الهاتف الثابت بلغ 105 شكاوى، فيما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بخدمات الهاتف الخلوي 1271 شكوى، أما الشكاوى المتعلقة بخدمة الإنترنت فبلغ مجموعها 4726 شكوى، والمتعلقة بالخدمات البريدية 41 شكوى، وبالتراخيص والموافقات النوعية 3 شكاوى.


وأضافت الهيئة رداً على استفسار لـ "الوكيل الإخباري" أن الشكاوى تشمل بطء سرعة الانترنت أو فصل الخدمة أو مخالفة الشركة لتفاصيل العقد المبرم بينها وبين المستخدم.


وحول تغطية إقليم الوسط بخدمة "فايبر" نوهت الهيئة أن نهاية السنة الحالية سيتم تغطية محافظة مأدبا ومن ثم محافظة السلط خلال الربع الأول من العام القادم.


وكانت الهيئة صرحت سابقاً أنه بحلول نهاية العام 2023 سيتم تغطية إقليم الوسط بالكامل بخدمة "فايبر".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202223163814621947235

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

الدفاع المدني 4

وفاة ثلاثيني وإصابة شقيقه بحادث سير في الكرك

10202223215935962330034

إربد : إطلاق ملتقى المرأة الريفية الأول

وزارة الزراعة

وزير الزراعة يبحث مبادرة لا لهدر الغذاء مع منظمتين دوليتين

10202222174157374921004

التربية تدرس تحديد دوام طلبة المدارس الخاصة

الأمن العام

الامن : إلقاء القبض على مهرب للمواد المخدرة خدع أحد سائقي السفريات

أخبار متعلقة
62f0bc753f2ac

الوطني للأمن السيبراني يعلن عن مسابقة محاربي السايبر

علم الاردن

الأردن يشارك بمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات

w

4200 شكوى تتعلق بخدمات الإنترنت حتى نهاية آب