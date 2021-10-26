الثلاثاء 26-10-2021
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الثلاثاء، 26-10-2021 11:15 ص

الاردن وألمانيا يعلنان عن تأسيس اكاديمية طاقة في عمان

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الوكيل الاخباري- أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة وسفير ألمانيا الاتحادية في الأردن برنهارد كامبمان اليوم الثلاثاء عن تأسيس "أكاديمية الطاقة" بهدف تدريب الفنيين على تقنيات الطاقة المبتكرة والمستدامة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الشريكة من كلا البلدين.

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وقال وزير الطاقة: "إن زيادة حصة الطاقة المتجددة في النظام الكهرباء الأردني ستوفر فرص عمل جديدة للأردنيين وتدعم النمو الاقتصادي". وبذلك، سيستفيد الأردن من الخبرة الطويلة لشريكه الأوروبي.


وأضاف ان الأردن بذل جهودا كبيرة في مجال الطاقة المتجددة لتعزيز مساهمتها في خليط الطاقة الكلي مشيرا الى ان الطاقة المتجددة تسهم حاليا بنحو 25 بالمئة من الكهرباء المنتجة في المملكة ويجري العمل على رفع هذه النسبة في خليط الطاقة الكلي.


من جانبه قال السفير الالماني برنهارد كامبمان " لقد قطعت المانيا شوطا كبيرا في سياق التحول الطاقي المستدام وجمعت قدرًا كبيرًا من الخبرة في تصميم نظام طاقة مستدام وميسور التكلفة وموثوق. يسعدنا مشاركة هذه التجربة مع شركائنا الأردنيين لصالح الأردن". 


وقدر جهود الأردن في مجال حماية المناخ وتخفيض الانبعاثات الكربونية ضمن التوجه العالمي مستعرضا جهود المانيا في مجال التحول نحو الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.


وأكد أهمية الاكاديمية في دعم جهود الأردن في مجال الطاقة المتجددة ودعم الابتكار والتنمية الاقتصادية خاصة في ظل جائحة (كورونا).


وسيتم في الأكاديمية الجديدة، تدريب الفنيين من الأردن والدول المجاورة على بناء وتشغيل معدات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالإضافة إلى المهارات العامة مثل ريادة الأعمال والمهارات الرقمية واللغات. ستستقبل الأكاديمية المتدربين من الأردن والدول المجاورة.


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