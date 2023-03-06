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الإثنين، 06-03-2023 07:53 ص

الاردن يرسل طائرة مساعدات جديدة إلى تركيا

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الوكيل الإخباري - أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو، طائرة مساعدات جديدة إلى تركيا، استمرارا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية.

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وتحمل الطائرة على متنها 11 طنا من المواد الغذائية والطرود الصحية والحرامات لإيصالها إلى منطقة هاتاي ليصار إلى توزيعها على مستحقيها من المتضررين إثر الزلازل المدمرة.


وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشلبي: "نعمل ومنذ بداية الأزمة على تجهيز التبرعات التي تم جمعها من القطاعات الخاصة والحكومية كافة بالإضافة إلى التبرعات الفردية والتنسيق مع الجهات المعنية لإيصال هذه التبرعات إلى مستحقيها وفي المناطق المنكوبة كافة".


وأضاف الشبلي بأن العمل جار على المزيد من المساعدات خلال الفترة المقبلة والتي تغطي الاحتياجات الأساسية والرئيسة للمنكوبين.


 




 

 


 

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