الاردن يسجل 19 وفاة و 1180 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتاليا التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:• سُجِّلت (1180) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (727,612) حالة.• سُجّلت (19) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9314) حالة.• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (3.61%)، مقارنة مع (3.94%) يوم أمس.• تمّ إجراء (32,690) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,034,669) فحصاً.• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1007) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (707,609) حالات.• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (10,689) حالة.• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (80) حالة، فيما غادرت (70) حالة.• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (645) حالة.القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:إقليم الشمالنسبة إشغال أسرّة العزل: 14%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%إقليم الوسطنسبة إشغال أسرّة العزل: 14%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 17%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 9%إقليم الجنوبنسبة إشغال أسرّة العزل: 7%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 7%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 7%• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:- 415 في محافظة العاصمة عمّان.- 205 في محافظة إربد، منها 21 في الرمثا.- 161 في محافظة الزرقاء.- 85 في محافظة المفرق.- 71 في محافظة البلقاء.- 55 في محافظة معان، منها 6 في البترا.- 54 في محافظة الكرك.- 50 في محافظة عجلون.- 33 في محافظة جرش.- 25 في محافظة مأدبا.- 14 في محافظة العقبة.- 12 في محافظة الطفيلة.