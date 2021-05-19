الاردن يسجل 19 وفاة و 1180 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري -
اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردناضافة اعلان
وتاليا التفاصيل :
الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (1180) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (727,612) حالة.
• سُجّلت (19) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9314) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (3.61%)، مقارنة مع (3.94%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (32,690) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,034,669) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1007) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (707,609) حالات.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (10,689) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (80) حالة، فيما غادرت (70) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (645) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 14%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 14%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 17%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 9%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 7%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 7%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 7%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 415 في محافظة العاصمة عمّان.
- 205 في محافظة إربد، منها 21 في الرمثا.
- 161 في محافظة الزرقاء.
- 85 في محافظة المفرق.
- 71 في محافظة البلقاء.
- 55 في محافظة معان، منها 6 في البترا.
- 54 في محافظة الكرك.
- 50 في محافظة عجلون.
- 33 في محافظة جرش.
- 25 في محافظة مأدبا.
- 14 في محافظة العقبة.
- 12 في محافظة الطفيلة.