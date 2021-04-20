الثلاثاء 20-04-2021
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الثلاثاء، 20-04-2021 05:02 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
· سُجِّلت (2699) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (692,181) حالة.

· سُجّلت (64) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8372) حالة.

· بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (13.76%)، مقارنة مع (14.06%) يوم أمس.

· تمّ إجراء (19,621) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,522,141) فحصاً.

· بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (5232) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (649,718) حالة.

· يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (34,091) حالة.

· يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (265) حالة، فيما غادرت (253) حالة.

· يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2029) حالة.
 
· القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 35%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 63%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 39%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 39%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 57%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 31%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 24%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 29%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (935) في محافظة العاصمة عمّان.
- (493) في محافظة إربد، منها 
(83) في الرمثا.
- (203) في محافظة المفرق.
- (310) في محافظة الزرقاء.
- (139) في محافظة البلقاء.
- (109) في محافظة الكرك. 
- (106) في محافظة عجلون.
- (101) في محافظة معان، منها (1) في البترا.
- (92) في محافظة الطفيلة.
- (88) في محافظة جرش.
- (72) في محافظة العقبة.
- (51) في محافظة مأدبا.

 




 

 


 

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