الثلاثاء 27-04-2021
الوكيل الاخباري
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انخفاض حالات كورونا النشطة بالمملكة

فحوصات كورونا الإيجابية اقل من 10%

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

تحذير هام من جامعة اليرموك

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إغلاق 12 منشأة غذائية وإيقاف 120 وإنذار 1871

الثلاثاء، 27-04-2021 04:21 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن .
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وتاليا التفاصيل :

الشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (1815) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (706,355) حالة.

• سُجّلت (47) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8707) حالات.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (9.63%)، مقارنة مع (11.68%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (18,853) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,649,640) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (4085) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (675,212) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (22,436) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (160) حالة، فيما غادرت (183) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1636) حالة.


القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 27%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 52%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 34%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 34% 
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 51%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 27%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 18%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 22%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (689) في محافظة العاصمة عمّان.
- (429) في محافظة إربد، منها (102) في الرمثا.
- (170) في محافظة الزرقاء.
- (105) في محافظة المفرق.
- (101) في محافظة البلقاء.
- (54) في محافظة الكرك. 
- (47) في محافظة الطفيلة. 
- (47) في محافظة جرش. 
- (45) في محافظة مأدبا.
- (44) في محافظة معان، منها (5) في البترا.
- (43) في محافظة عجلون.
- (41) في محافظة العقبة.

 




 

 


 

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