الازرق: تقديم خدمة الترخيص المتنقل للمركبات والسائقين في اليومين المقبلين

الوكيل الاخباري - تنفذ ادارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية الازرق، غدا الثلاثاء، وبعد غد الأربعاء، برنامج الترخيص المتنقل من خلال تواجد عربة الترخيص المتنقل التابعة للادارة في ساحة البلدية مقابل المشروع التنموي بهدف تقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في قضاء الازرق.

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وقال رئيس بلدية الازرق مروان إسعيد لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان هذا البرنامج يأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الامن العام ممثلة بادارة الترخيص للمركبات والسواقين، وللتسهيل على المواطنين في قضاء الازرق والتخفيف عنهم بسبب بعدهم عن المركز وعدم وجود دائرة للترخيص في القضاء.



واضاف انه سيتم تقديم جميع الخدمات من طلب اصدار الرخص للمركبات او السائقين ودفع الرسوم والحصول على الرخصة فورا، مثمنا جهود ادارة الترخيص بتقديمها هذه الخدمة وتوفيرها الجهد على المواطنين وما يتحملونه من تكاليف النقل الى اقرب مركز في مدينة الزرقاء.



-- (بترا)

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