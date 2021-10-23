الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 400 سلعة بنسبة 5 -39 %

الوكيل الإخباري - أجرت المؤسسة الاستهلاكية المدنية تخفيضات وعروضاً ترويجية كبيرة على اكثر من 400 سلعة غذائية وغير غذائية، وبنسبة تراوحت من 5 -39 بالمئة، اعتباراً من يوم غد الأحد وحتى مساء الخميس الموافق 4 تشرين الثاني المقبل.

اضافة اعلان



وأوضح مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، في بيان اليوم السبت، أن العروض والتخفيضات متوفرة بجميع اسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات والوية المملكة البالغ عددها 67 سوقاً و بكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، داعياً المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على "الفيس بوك" للاطلاع على تفاصيل الأصناف واسعار هذه العروض والتخفيضات.



وقال إن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار، مبينا انها تشمل الأرز بأنواعه، السكر، الحليب، الزيوت النباتية، زيت الزيتون، الطحين، الشاي، السمنة، الألبان والاجبان، البقوليات والحبوب، والمعكرونة، والشعيرية، سكالوب وبرغر دجاج وبقري، مرتديلا مبردة، تونة وسردين، حمص وفول معلب، عسل ومربى، العصائر الطبيعية، المجمدات، حلاوة والطحينية، البيض، قهوة سادة، قهوة سريعة الذوبان، حليب مطعمات، مكعبات مرقة الدجاج، سمك مجمد، خضار مجمدة، كاتشب ومايونيز، بهارات طعام، اضافة الى توفر عروض وتخفيضات على مواد الشامبوهات والمنظفات والصابون ومزيل العرق والورقيات وفوط الاطفال و الكمامات الطبية والمعقمات واباريق الكهرباء و صوبات الغاز والكاز والكهرباء.



واشار القضاة الى ان جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق، مشدداً على أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية اساساً لشراء السلع وبيعها. وفي ذات السياق، أكد أن خدمة التوصيل المنزلي داخل العاصمة عمان مستمرة، داعيا المواطنين للدخول الى رابط المتجر الالكتروني www.jcsccshop.gov.jo لطلب احتياجاتهم من المواد.



ودعا القضاة المواطنين مرتادي أسواق المؤسسة الى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافة أمان داخل السوق وتحميل تطبيق سند لدخول اسواق المؤسسة، حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.