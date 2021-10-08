مصدر ينفي صرف 1500 دولار شهريًا لمدة 3 اشهر للمواطنين لتجاوز جائحة كورونا

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مصدر ما يتم تناقله في رسالة عبر تطبيق واتساب عن تقديم صندوق النقد الدولي إعانات نقدية لمساعدة المواطنين على تجاوز مرض كورونا .



واشار المصدر ان هذه المعلومات عارية عن الصحة ، وذلك بعد تداول رسالة بين المواطنين اليوم عبر تطبيق واتساب جاء فيها : " يقدم صندوق النقد الدولي إعانات نقدية لمساعدة الناس على تجاوز COVIiD-19 ، سيحصل كل مستلم على 1500 دولار شهريًا لمدة 3 أشهر " .



واشار المصدر ان هذه المعلومات عارية عن الصحة ، وذلك بعد تداول رسالة بين المواطنين اليوم عبر تطبيق واتساب جاء فيها : " يقدم صندوق النقد الدولي إعانات نقدية لمساعدة الناس على تجاوز COVIiD-19 ، سيحصل كل مستلم على 1500 دولار شهريًا لمدة 3 أشهر " .

اضافة اعلان