الافتاء تبين 4 فئات وجب عليها اخراج فدية الصوم .. وتوضح مقدارها

الوكيل الإخباري-

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أوضحت دائرة الافتاء العام في دليلها المحدث تحت عنوان "مختصر أحكام الصيام " أن فديـة الصيام هـي إطعـام مسـكين عـن كل يـوم مـن الأيام التـي أفطرهـا المسلم.الفدية تجب على من لا يستطيع الصوم لا في الحال ولا في المستقبل مثل: الشيخ الهرم، والمرأة المسنة، والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، وتجب الفدية في تركة من مات وفي ذمته صوم واجب، وتجب على المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الجنين أو الولد، وتجب كذلك على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان القابل إذا كان تأخيره بلا عذر شرعي.وكانت حددت دائرة الإفتاء العام زكاة الفطر لهذا العام بـ180 قرشا وفدية الصيام بدينار واحد فقط بناء على قرار مجلس الإفتاء.