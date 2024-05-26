الأحد 26-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 26-05-2024 10:14 ص

إكتشاف أثري 'غريب' في مصر!

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الوكيل الإخباري - بعد العثور على بئر بعمق تجاوز 9 أمتار تحت سطح الأرض، كشف الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري، تفاصيل الكشف الأثري الجديد في مقبرة رمسيس الثاني بالأقصر، مشيرا إلى أنه من أغرب الآبار الخاصة بالمقابر الملكية.

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وأوضح حواس، خلال تسلمه جائزة رجل العام من اتحاد الكتاب الصحافيين الإسبان، يوم السبت، أنه تم العثور على البئر الخاصة بمقبرة الملك رمسيس الثاني بمنطقة وادي الملوك في البر الغربي بالأقصر، والذي وصل عمقها إلى أكثر من 9 أمتار تحت سطح الأرض.

كما أشار إلى أن البئر تُعد من أغرب الآبار الخاصة بالمقابر الملكية، نظرا لأنها بمثابة البئر الوحيدة التي يوجد بكل ركن من أركانها ثلاثة نقوش وفصول من كتب العالم الآخر.

 

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