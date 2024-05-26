الأحد 26-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء 1000 قاعدة خشبية

فصل الكهرباء عن مناطق في المملكة اليوم- أسماء

شاحنات مساعدات تبدأ دخول غزة عبر معبر كرم أبو سالم

الهند.. مقتل 7 رضع بحريق في مركز لرعاية الأطفال

نجل وزير إسرائيلي أسبق .. إصابة مقدم في جيش الاحتلال بمعارك جباليا

السلطات السعودية تتخذ قرارا عاجلا بعد حالات التسمم الغذائي

القسام: قصفنا قوات الاحتلال المتوغلة بحي القصاصيب

وفاة و 10 إصابات بحوادث سير متفرقة في المملكة

رغم قرار العدل الدولية .. الاحتلال يواصل قصف رفح وإغلاق المعابر

ظاهرة فلكية فريدة في مكة غداً.. تعامد الشمس على الكعبة

الأحد، 26-05-2024 09:33 ص

فقدت منذ 80 عاما.. العثور على حطام غواصة أميركية في اليابان - صور

Doc-P-1204024-638522532416529018


الوكيل الإخباري - عُثر بالقرب من السواحل اليابانية على حطام الغواصة الأميركية التي "أغرقت معظم السفن الحربية اليابانية" خلال الحرب العالمية الثانية، بعد مرور نحو 80 عاما على فقدانها.

اضافة اعلان

 

وتم اكتشاف الغواصة "يو إس إس هاردر" التي اختفت في 24 آب 1944 وعلى متنها 79 بحارا، قبالة جزيرة أوكيناوا.

ويقع حطام الغواصة على عمق 1140 مترا وحالتها سليمة نسبيا.

وأجرت الغواصة التي دخلت الخدمة في كانون الأول 1942 ست دوريات قبل غرقها.

وعام 1943 دمرت الغواصة في بيرل هاربر 3 سفن يابانية وفي 24 آب 1944 وصلت إلى سواحل الفلبين وأطلقت 3 طوربيدات قبل أن تتعرض لهجوم بقنابل عمق أغرقتها. 

 


 


 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-1204014-638522505495372045

إكتشاف أثري 'غريب' في مصر!

Doc-P-1203367-638521050307338887

إسبانيا تستعيد لوحة للفنان بيكون سرقت قبل 9 أعوام - صور

أهمية_الزواج

بعد قصة حب طويلة... تزوّجا بعمر الـ100 و102 في أمريكا - صورة

6650a47f4236044a4e311640

ممرضة بريطانية تخسر استئنافا على إدانتها بقتل 7 أطفال حديثي الولادة

image

أقوى 15 مرة من لدغة الأفعى.. عناكب 'الأرملة السوداء القاتلة' تجتاح هذه المناطق

كم_يبلغ_وزن_الأسد

قتل أسد بعد هجومه على منزل مواطن في ليبيا - صورة