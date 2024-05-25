السبت 25-05-2024
الوكيل الاخباري
 

التعليم العالي تهنئ بمناسبة عيد الاستقلال

الفصائل الفلسطينية تطالب بتنفيذ قرارات محكمة العدل

الخصاونة: سنمضي على العهد والوعد

مقررة أممية تدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل

هكذا بلغ سعر ليرة الذهب الإنجليزية في الاردن اليوم

جوجل يحتفل بعيد استقلال الأردن الـ 78

السياسة الأردنية.. اعتدال يؤسس لعلاقات متوازنة في الإقليم والعالم

مقتل شخص جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في دمشق

المقاومة بالعراق تعلن قصف "هدف حيوي" بإيلات

الأردنيون يحتفلون بعيد الاستقلال الـ 78

السبت، 25-05-2024 09:25 ص

إسبانيا تستعيد لوحة للفنان بيكون سرقت قبل 9 أعوام - صور

Doc-P-1203367-638521050307338887


الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الإسبانية العثور على اللوحة الرابعة بين 5 لوحات للرسام فرنسيس بيكون التي سرقت من شقة في مدريد عام 2015.

اضافة اعلان

 

وقال بيان الشرطة في بيان لها يوم الخميس، إن اللوحة التي تعود لعام 1989 لرأس رجل، والتي تحمل على ظهرها اسم "دراسة لصورة خوسيه كابيلو"، تقدر قيمتها بخمسة ملايين يورو (5.4 ملايين دولار).

 

وتمت استعادتها بعد اعتقال شخصين في شباط مشتبه بأنهما تسلما اثنتين من الأعمال الخمسة لبيكون. وقيل إن اللوحات الخمس المسروقة تبلغ قيمتها الإجمالية وقتها 25 مليون يورو.

وكانت هذه الأعمال جزءا من مجموعة يملكها صديق مقرب لبيكون، وقد أبلغ الشرطة عن السرقة في تموز 2015.

وقالت الشرطة الإسبانية إنها ألقت القبض على 16 شخصا، من بينهم اللصوص، منذ بدء التحقيقات.

وجاء في البيان أن الشرطة الإسبانية تواصل البحث عن اللوحة الخامسة، وتركز التحقيقات على الإسبان الذين لهم صلات بالعصابات الإجرامية من أوروبا الشرقية.

 


 


 

لبنان 24

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
أهمية_الزواج

بعد قصة حب طويلة... تزوّجا بعمر الـ100 و102 في أمريكا - صورة

6650a47f4236044a4e311640

ممرضة بريطانية تخسر استئنافا على إدانتها بقتل 7 أطفال حديثي الولادة

image

أقوى 15 مرة من لدغة الأفعى.. عناكب 'الأرملة السوداء القاتلة' تجتاح هذه المناطق

كم_يبلغ_وزن_الأسد

قتل أسد بعد هجومه على منزل مواطن في ليبيا - صورة

Doc-P-1203044-638520534139619636

شاهد سيارة مسروقة تصطدم بشاحنة متوقفة بأمريكا في بث تلفزيوني

Doc-P-1202462-638519186259571087

ماذا طلب مدرس الفيزياء قاتل طالب الدقهلية بعد الحكم بإعدامه؟- صور

أخبار متعلقة
60338bdd4c59b718a1071002

عملية احتيال في إسبانيا وصلت خسائرها إلى 850 ألف يورو!