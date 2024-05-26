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الأحد، 26-05-2024 11:58 ص

وفاة أشهر كلب في العالم - صورة

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الوكيل الإخباري - توفيت رمز عملة دوجكوين المشفرة وبطلة العديد من الميمز المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي الكلبة اليابانية الشهيرة كابوسو،، يوم الجمعة، عن عمر تجاوز الـ 17 عاما .

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وكتبت صاحبة الكلبة، أتسوكو ساتو في حسابها على انستغرام: "لقد توفيت بهدوء كما لو كانت نائمة بينما كنت أداعبها"، مشيرة إلى أنها "ستقيم حفل وداع لكابوسو اليوم الأحد 26 أيار في فلاور كاوري بكوتسو نو موري، مدينة ناريتا، من الساعة 1 ظهرا إلى 4 مساء".


وكانت كابوسو كلبة مهجورة في أحد مآوي اليابان بعد إغلاق مزرعة للكلاب، عندما تبنتها معلمة في روضة أطفال تحب تصوير حيوانتها الأليفة، وبعد 3 سنوات بدأت تنتشر صور الكلبة بكثرة وأصبحت ملكة الميمز. 

 

 

 

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