‎ الاردنيون على موعد مع انخفاض كبير على اسعار المحروقات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية- رجح الباحث الاقتصادي في مجال النفط والطاقة، عامر الشوبكي، إنخفاض كبير على أسعار المحروقات بالأردن في تسعيرة شهر حزيران القادم .



‎وأضاف الشوبكي ، في توضيح وصل موقع الوكيل الاخباري ، أنه من المتوقع أن يتراوح انخفاض سعر البنزين 90 والبنزين 95 من 4.5 الى خمسة قروش لكل لتر، بينما ستنخفض تكلفة التنكة قرابة دينار، وتخفيض سعر السولار بنحو اربعة قروش لكل لتر او 80 قرش للتنكة.



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