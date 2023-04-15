الافتاء توضح حول من يسهر طوال الليل في ليلة القدر وينام عن صلاة الفجر

الوكيل الإخباري -

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قالت دائرة الافتاء العام في دليلها المختصر تحت اسم " مختصر احكام الصيام " أن من يسهر طوال الليل في الليالي الوترية التي احداها ليلة القدر بلا اداء صلاة الفجر قد حرم نفسه من اجر عظيم .واكدت ان اداء الفرائض احب عند الله تعالى من عمل النوافل وصلاة الفجر فريضة واداؤها مع الجماعة يعادل قيام ليلة كاملة .وحول علامات ليلة القدر اكدت في فتوى :" ان مــن علاماتها الســكينة فــي ليلتهــا، وتشــرق الشــمس بيضــاء فـي صبيحتهـا دون شـعاع. ولا ينبغـي التشـاغل عـن الأهم بالمهـم، وقـد أخفاهـا اللـه تعالـى عنـا لنجتهـد فـي تحصيلهـا؛ فنحيـي عـدة ليـال لنحصـل علـى أجرهـا.