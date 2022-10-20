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الخميس، 20-10-2022 07:28 م

الاقتصادي والاجتماعي يناقش بجامعة اليرموك خطة تحديث القطاع العام

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الوكيل الاخباري - عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الخميس، جلسة حوارية استضافتها جامعة اليرموك، ضمن سلسلة الحوارات والاجتماعات الوطنية التي أطلقها المجلس حول خطة تحديث القطاع العام في محافظات المملكة كافة.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور موسى شتيوي، إن اللقاء في جامعة اليرموك الذي يعد الأول الذي يتم عقده خارج العاصمة عمان تنبع أهميته من شمولية الحوار المبني على اختصاصات المشاركين ومعارفهم، ومشاركة فئات المجتمع المختلفة وأطيافه من رؤساء مجالس المحافظات والبلدية، ورؤساء غرف الصناعة والتجارة ومنظمات المجتمع الدولي والنقابات، إضافة إلى الأكاديميين والجامعيين، للخروج بتوافقات تُرفعُ إلى أصحاب القرار على شكل توصيات.

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