الامانة توضح حول مواعيد رحلات الباص سريع التردد

الوكيل الاخباري - قالت أمانة عمّان الكبرى إن مواعيد رحلات “الباص سريع التردد” لن تتغير، وفق إدراج لها عبر “فيسبوك”.



وأكدت أن الخدمة متوفرة من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءً خلال أيام الأسبوع، بحيث تكون انطلاقة آخر حافلة الساعة العاشرة مساءً على أن تنتهي ساعات العمل بانتهاء آخر جولة لكل مسار.



“وتكون ساعات العمل يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً”، وفق الأمانة.

اضافة اعلان