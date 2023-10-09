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الإثنين، 09-10-2023 06:43 م

الامن العام : قضايا نوعية وحملات أمنية مكثفة في عمان

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات واصلوا جهودهم وحملاتهم المكثّفة لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة، إذ تعاملوا خلال الايام الماضية مع سبع قضايا نوعية وحملات أمنية أُلقي القبض خلالها على 22 تاجراً ومروجاً ومطلوباً للمخدرات.

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وأكّد الناطق الاعلامي أنّه وعلى إثر جمع المعلومات حول عدد من الاشخاص المطلوبين في مناطق جنوب العاصمة، فقد نفذت حملة أمنية مشتركة دوهمت خلالها أماكن الأشخاص المطلوبين من المروجين ومن وردت معلومات حول ممارستهم لنشاطات مرتبطة بالاتجار وترويج المواد المخدرة، إذ أفضت الحملة لإلقاء القبض على تسعة أشخاص من المطلوبين والمروجين للمواد المخدرة من بينهم شخص مصنف بالخطر وضبطت بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة .

وفي العاصمة كذلك وردت معلومات حول قيام مجموعة من الاشخاص باستخدام عمارة مهجورة في منطقة جبل التاج خط 21 لبيع وتخزين المخدرات، إذ تمت مداهمة العمارة وأُلقي القبض بداخلها على ستة اشخاص من مروجي المخدرات وضُبطت بحوزتهم كميات من مادة الماريجوانا والحبوب المخدرة وقطع الحشيش المعدة للبيع .

وفي البادية الشمالية جرى التعامل مع قضيتين في الاولى جرت ملاحقة احد مهربي وتجار المخدرات وبحقه 11 طلبا امنيا بعد أن اطلق عيارات نارية باتجاه القوة وحاول الفرار بواسطة مركبته الا انه تمت السيطرة عليه وضبطه وضبط بحوزته 4000 حبة مخدرة وسلاح ناري ، فيما القي القبض في القضية الثانية على شخص قام بتخزين 24 كف حشيش داخل منزل قيد الانشاء بالاضافة الى ضبط سلاح ناري في منزل شقيقه .

وفي محافظة عجلون دوهم مكان وجود مروج مطلوب وخطر ومتوارٍ عن الانظار، إذ بادر باطلاق عيارات نارية باتجاه القوة فور مداهمته إلا إنه تمت السيطرة عليه والقاء القبض عليه دون اصابات تذكر وضبط بحوزته 6 كفوف حشيش و 400 حبة مخدرة والسلاح الناري المستخدم .

وفي محافظة معان جرت متابعة ثلاثة تجار للمخدرات بعد ورود معلومات حول قيامهم بنقل كمية من المواد المخدرة باتجاه محافظة الكرك من اجل بيعها ، وتمت مداهمتهم والقاء القبض عليهم اثناء ذلك، إذ حاولوا الفرار ومقاومة القوة وتم القاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم 7 كفوف حشيش و 2000 حبة مخدرة وسلاح ناري.


فيما القي القبض في آخر القضايا على مروج للمخدرات في محافظة المفرق بعد مداهمته وضبط بحوزته 4 كفوف من مادة الحشيش المخدرة .

 

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