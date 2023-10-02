الملك يعزي العاهل البحريني بضحايا اعتداء استهدف قوة بحرينية

الوكيل الاخباري -أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، اتصالا هاتفيا مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.



وتم التأكيد خلال الاتصال على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وإدامة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأعرب جلالته عن تعازيه لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بضحايا الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف قوة دفاع البحرين المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل أخيرا، وإدانته لهذا العمل الجبان.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة