بلدية المفرق تباشر بتركيب وحدات إنارة موفرة للطاقة

الوكيل الإخباري - باشرت بلدية المفرق الكبرى، اليوم الأحد، بتركيب وحدات إنارة (LED) جديدة موفرة للطاقة، في الشوارع والأحياء والمناطق، وفقا للبرنامج المعد لهذه الغاية.

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وقال رئيس البلدية عامر أخو ارشيدة، إن المشروع يهدف إلى استبدال الوحدات القديمة بأخرى موفرة للطاقة، ما ينعكس على فاتورة الإنارة العالية، متوقعا أن يصل التوفير إلى 60 بالمئة من الفاتورة على البلدية.



وبين أخو رشيدة، انعكاسات المشروع الإيجابية على الوضع المالي للبلدية، إذ سيمكنها من استخدام مبالغ سيتم توفيرها من فاتورة الكهرباء في تنفيذ مشاريع من شأنها أن تخدم المواطنين، لا سيما في ظل الاحتياجات المتكررة لبعض المناطق لوحدات إنارة حديثة وموفرة للطاقة منذ فترة زمنية طويلة.