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الامن العام : نتعقب ناشري هذه الفيديوهات

الجمعة، 27-10-2023 11:09 م

الامن العام : نتعقب ناشري هذه الفيديوهات

الامن


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت مديرية الامن العام انه يتم تتبع ناشري فيديوهات حرّضوا على رجال الأمن واتّهموهم بإشعال النيران بأحد المنازل في الرابية وهو عارٍ من الصحة

إذ إنّ مجموعة من مثيري الشغب قاموا بإشعال الأشجار في محيط المنزل وامتدت الى فناء المنزل الخارجي وتم التعامل معهم بالقوة المناسبة وفتح الطريق أمام سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق الذي لم ينتج عنه سوى أضرار مادية فقط .

منبهاً إلى أنّ كل ما يُنشر حول تسبب قنابل الغاز بإشعال الحريق هو عار من الصحة وأنّ تلك القنابل علميا وعملياً لا يمكن أن تتسبب باشعال الحريق.

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