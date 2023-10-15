الامن العام : ندعو المواطنين اخذ الحيطة والحذر في هذه المناطق

الوكيل الاخباري - تحذر مديرية الأمن العام من محدودية الرؤية الأفقية في بعض مناطق المملكة على فترات متفاوتة وخاصة الطرق الخارجية في المناطق الصحراوية.



وتجدد تأكيدها على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر اثناء القيادة في تلك المناطق.



وشهدت عمّان واربد وجرش ظهر اليوم الأحد، تساقطاً غزيراً للأمطار.



وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء غائما جزئيا الى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في المحافظات الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الميت قد تكون ولفترات محدودة في المناطق الشمالية غزيرة أحيانا .

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