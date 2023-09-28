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الخميس، 28-09-2023 04:27 م

تعميم حكومي إلى كافة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة

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الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الإدارة المحلية تعميماً إلى البلديات ومديريات الشؤون البلدية ومجالس الخدمات المشتركة في مختلف مناطق المملكة بهدف الاستعداد المُسبق قبل حلول فصل الشتاء، وذلك لمواجهة الظروف الجوية الطارئة.

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وطلبت الوزارة في التعميم من كافة هذه الجهات اتخاذ الإجراءات والقرارات التي تكفل الاستعداد المُسبق لفصل الشتاء، والتي أبرزها:


1. تنظيف وتسليك مجاري الأودية والعبارات والأقنية ومناهل تصريف مياه الأمطار، وتشكيل فرق للكشف عليها باستمرار، وكذلك تشكيل ورش عمل لمعالجة الأوضاع الطارئة حال نشوئها أولاً بأول، وإرسال تقرير بالمناطق التي تم تنظيفها للوزارة والمحافظة ومديرية الشؤون البلدية.


2. التأكد من صلاحية جميع الآليات العاملة لديكم وتنظيم كشوفات تتضمن نوع الآلية ومدى صلاحيتها واسم سائقها وعنوانه.


3. توفير عددٍ كافٍ من ماتورات شفط المياه والتأكد من جاهزيتها للعمل.


4. توفير احتياطي كافٍ من المحروقات لجميع الآليات.


5. تأمين الآليات العاملة لديكم بالجنازير والإطارات المناسبة لتكون قادرة على الحركة في مختلف الظروف الجوية.


6. عمل لافتات تحذيرية ووضعها في المناطق الخطرة وحول الحفريات وإلزام المقاولين بتسييج مناطق عملهم.


7. التنبيه على المواطنين القاطنين قرب مجاري الأودية والسيول لضرورة أخذ الحيطة والحذر وترحيلهم إن استدعت الظروف ذلك.


8. التنسيق مع الحكام الإداريين ووزارة الاشغال العامة والإسكان وأمانة عمان الكبرى والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والقوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام والدفاع المدني والجهات المعنية بخصوص المناطق ذات التداخل المشترك ومتابعة النشرة الجوية باستمرار للوقوف على الحالة الجوية وعلى مدار الساعة.


9. نشر الآليات العاملة في مواقع عملها قبل حدوث الأزمة مع الأخذ بعين الاعتبار بدء العمل حسب أهمية وأولوية تلك الطريق.


10. تجهيز غرف عمليات في البلديات ومديريات الشؤون البلدية ومجالس الخدمات المشتركة والتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة وتزويدها بالمعلومات اللازمة.


11. إعداد خطة طوارئ محدثة تتضمن أسماء الفرق المناوبة وعناوينهم ومخططات مبين عليها مناطق البلدية والفرق والآليات العاملة ومساراتها في كل منطقة وكذلك خطة لتوفير الدعم اللوجستي والخدمات الإدارية وتزويدنا بنسخة من الخطة المُعدة.


12. توفير الدعم اللوجستي والخدمات الإدارية اللازمة لتمكين الفرق المناوبة من العمل في ظروف تمكنهم من إنجاز المهام المُسندة إليهم، وتتلخص هذه الخدمات فيما يلي:


أ-الإعاشة: توفير الطعام والشراب اللازم طوال فترة العمل.


ب -توفير المنام المناسب للذين تقتضي طبيعة أعمالهم الإقامة في مركز العمل.


ج‌- الوقود: تأمين متطلبات التدفئة والانارة والمحروقات الكافية للآليات العاملة.


د‌- النقل: تأمين الخدمات للعاملين ونقلهم حسب متطلبات عملهم.


13. متابعة الأحوال الجوية بالتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة.


14. تزويد الوزارة بتقرير بعد أي منخفض جوي موضحاً جميع الأضرار الناتجة في حالة وجودها.

 




 

 


 

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